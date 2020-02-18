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Россия, г. Саратов, ул. Кооперативная, д.100
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Преимущества работы с нами

Собственное производство Выполняем ВСЕ работы по производству на собственном оборудовании

Полный комплекс услуг От разработки проектной документации до ввода в эксплуатацию

Широкая география поставок Осуществляем поставки оборудования по всей России и странам СНГ

Высокое качество продукции Подтверждено многолетней безаварийной эксплуатацией на объектах

Разрешительная документация Имеем все необходимые сертификаты соответствия и свидетельства СРО

Соблюдение сроков Изготавливаем и поставляем оборудование на объекты точно в срок

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Газовое, котельное и нефтяное оборудование

Производство и поставки в Саратове

Компания ООО "СарЭнергоПром" специализируется в разработке и производстве промышленного газового, нефтегазового, нефтегазопромыслового оборудования, насосных станций, автоматизированных, блочно-модульных котельных. Мы поставляем:

У нас вы можете заказать проектирование, строительство и монтаж котельных под ключ. Мы изготавливаем и вводим в эксплуатацию:

  • транспортабельные автономные котельные в комплекте с дымовыми трубами;
  • модульные отопительные и водогрейные системы «под ключ» с учетом требований техзадания заказчика.

Наличие собственной производственной базы и штата квалифицированных специалистов позволяет нам с 2009 года производить надежное, современное оборудование, строго соблюдая сроки поставки.

Чтобы произвести расчет стоимости транспортабельных автономных котельных в комплекте с дымовыми трубами, предлагаем Вам воспользоваться online-калькулятором, размещенным на нашем сайте.

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Котельные установки Газовые котельные установки Автономные котельные Автономные мини-котельные Блочно-модульные котельные Крышные котельные
Дымовые трубы Фильтры газовые Газорегуляторные пункты ГРП Газорегуляторные пункты ГРПШ Пункты учета расхода газа Дозатор реагентов
Проектирование модульных котельных Проектирование крышных котельных Строительство модульных котельных Строительство блочных котельных Строительство газораспределительных станций Расчет водогрейной котельной
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Россия, г. Саратов, ул. Кооперативная, д.100

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 +7 (8452) 478-109
+7 (8452) 477-478
Телефон: +7 (8452) 478-108 +7 (8452) 478-109
+7 (8452) 477-478
Электронная почта: info@se-prom.ru
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