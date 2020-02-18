Газовое, котельное и нефтяное оборудование

Производство и поставки в Саратове

Компания ООО "СарЭнергоПром" специализируется в разработке и производстве промышленного газового, нефтегазового, нефтегазопромыслового оборудования, насосных станций, автоматизированных, блочно-модульных котельных. Мы поставляем:

У нас вы можете заказать проектирование, строительство и монтаж котельных под ключ. Мы изготавливаем и вводим в эксплуатацию:

транспортабельные автономные котельные в комплекте с дымовыми трубами;

модульные отопительные и водогрейные системы «под ключ» с учетом требований техзадания заказчика.

Наличие собственной производственной базы и штата квалифицированных специалистов позволяет нам с 2009 года производить надежное, современное оборудование, строго соблюдая сроки поставки.

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